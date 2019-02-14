رياضة | في ليلة "الفلانتين".. محمد صلاح محطم الأرقام القياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ليلة "الفلانتين".. محمد صلاح محطم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل العالم اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2019 ميلاديا بمناسبة عيد الحب أو الفلانتين وسط اهتمام عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب بالاحتفال به سواء مع أصدقائه أو مع عشاقه.

وعلى مستوى الرياضة نجد أن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي كان له نصيب قوي من الاحتفال في ليلة الفلانتين وتحديدا في العام الماضي يوم الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2018 ميلاديا بطريقته الخاصة.

وفي مثل هذا اليوم في العام الماضي، سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا ليقود فريقه ليفربول الإنجليزي للتقدم على بورتو البرتغالي بهدفين دون مقابل، خلال مباراة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. Advertisements وتأهل ليفربول لنهائي هذه البطولة لكنه فشل في التتويج باللقب بعدما اصطدم بريال مدريد الإسباني في النهائي وخسر 1-3 في مباراة شهدت إصابة محمد صلاح ولم يستكمل اللقاء. واحتفل صلاح بعيد الحب اليوم على طريقته، حيث حطم الأرقام القياسية، وقتها حيث وصل صلاح للرقم 9 أوروبيا، "7 دوري أبطال أوروبا، وهدفين بالدوري الأوروبي"، ليحتل وصافة هدافي العرب بالقارة الأقوى كرويا. وفي هذا الموسم يواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن بالتساوي مع أجويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفا ويسعى للاحتفاظ بلقب هداف "البريميرليج" للعام الثاني على التوالي.