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راموس يكشف حقيقة تعمد الحصول على البطاقة الصفراء

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الخليج 365- أكد سيرجيو راموس مدافع الإسباني أنه لم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس ليغيب عن مباراة الإياب ضدهم يوم 5 مارس المقبل في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وبات من المؤكد غياب راموس عن مباراة الإياب ضد أياكس بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة بدوري الأبطال خلال فوز الريال على أياكس 2-1 مساء الأربعاء.

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ونشر راموس على حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر ثلاث تغريدات بعد الفوز على أياكس ، حيث قال في تغريدته الأولى: هناك أنواع مختلفة من المباريات ، لكن هذا الفريق دائمًا ما يقاتل حتى النهاية ، وفي النهاية ، النتيجة جيدة لمباراة الإياب.

ثم نشر تغريدة ثانية قال فيها: في المباراة كان هناك العديد من التوترات ، العديد من الأحاسيس والعديد من النبضات. عليك اتخاذ القرارات في ثوان ، أفضل ما في اليوم هو النتيجة ، الأسوأ ، هو عدم التمكن من اللعب ضد أياكس في مباراة الإياب.

وأوضح في التغريدة الثالثة قائلا: أريد أن أوضح أن هذا الغياب يؤلمني أكثر من أي شخص آخر ، وأنني لم أتعمد الحصول على هذه البطاقة ، ومع ذلك سأدعم الفريق من المدرجات كمشجع أكثر من كوني معهم في غرفة خلع الملابس.

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