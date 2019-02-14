شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الدوري الأوروبي: - رابييد فيينا × إنتر ميلان: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت خالد الحدي - رين × ريال بيتيس: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت عادل خلو - أولمبياكوس × دينامو كييف: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت أحمد المعمري - لاتسيو × إشبيلية: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت سوار الذهب - باتي بوريسوف × آرسنال: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت أحمد البلوشي - جلطة سراي × بنفيكا: اليوم في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت محمد فوزي - زيورخ × نابولي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد بركات - مالمو × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت خالد الغول - سيلتيك × فالنسيا: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت أحمد عبده Advertisements - سبورتينج لشبونة × فياريال: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت جواد بده الدوري المصري: - الداخلية × الجونة: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت - المصري البورسعيدي × مصر المقاصة: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة - بيراميدز × سموحة: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة الدوري السعودي: - الفيحاء × الفتح: اليوم في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس - التعاون × أحد: اليوم في تمام 5:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس دوري الخليج العربي: - الفجيرة × الجزيرة: اليوم في تمام الساعة الـ3:25 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD - النصر × الشارقة: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة دبي الریاضية 1 HD

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