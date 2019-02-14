شكرا لقرائتكم زيزو يفكر فى الرحيل من جحيم جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، الرحيل في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى المباريات الأخيرة بشكل نهائى. وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن زيزو أعرب عن استيائه لعدم مشاركته في مباراة النجوم الأخيرة بالدوري رغم غياب طارق حامد للإيقاف ثم استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية رغم عدم وجود بدلاء في القائمة للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسى ما أكد له إنه خارج حسابات مدربه بشكل نهائي لذلك يفضل الرحيل بنهاية الموسم الحالي خاصة إنه كان لديه عددا من العروض في يناير وتم رفضها واستمر مع الفريق علي أمل المشاركة في الفترة المتبقية من الموسم الجارى. تابع المصدر ذاته تأكيده إن إدارة الكرة بنادى الزمالك سوف تحفز "زيزو" على مواصلة الاجتهاد فى التدريبات وإن الموسم مازال طويلا وفرصته قادمة لغلق ذلك الملف خاصة مع مشاركة الفريق الأبيض فى 3 بطولات هم الدورى والكأس والكونفدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيزو يفكر فى الرحيل من جحيم جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.