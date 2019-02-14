شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات فى الأسبوع الـ18 للمجموعة الثالثة أقواها دمنهور والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج فريق دمنهور صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة لمواجهة غزل المحلة بملعب الأخير فى لقاء صعب للطرفين خاصة أبناء خالد عيد المدير الفنى للمحلة الباحثين عن الفوز للعودة للصورة من جديد ضمن فاعليات الجولة الـ18 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى الرجاء صاحب المركز الثانى برصيد 30 نقطة مع أبوقير للأسمدة صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة ، كما يواجه بلدية المحلة مع الحمام ، فى الوقت الذى يستضيف فيه الجزيرة فريق المنصورة فى لقاء صعب للأخير الذى خسر أخر مبارياته أمام دمنهور بهدف مقابل للاشئ .

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علي استاد طنطا يحل كفر الشيخ ضيفا ثقيلا علي أبناء السيد البدوي في مباراة قد تشهد رحيل نبيل محمود المدير الفني لكفر الشيخ في حالة الهزيمة ، بينما يسعي فاركو لدخول منطقة الأمان عندما يلتقي بمركز شباب تلا، فيما يلتقى سيدي سالم مع الأوليمبي .