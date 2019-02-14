شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتوى أزمة محمد إبراهيم فى جلسة مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوي مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأزمة الأخيرة لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد رفضه تجديد عقده مقابل تقاضي 5 مليون جنيه سنويا ومطالبته بدخول الفئة الأولي التي تضم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض من أجل الموافقة علي تجديد تعاقده مع النادي الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بعد تعثر إعارته في فترة الانتقالات الماضية إلي الإسماعيلي بعد رفضه تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن مرتضي منصور رئيس النادي أنهي تلك الأزمة بالحديث مع محمد إبراهيم في الجلسة التي عقدها مع اللاعبين ضمن الاستعدادات للمواجهة الأخيرة أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية الأفريقية حيث استفسر رئيس القلعة البيضاء من اللاعب عن حقيقة الأحاديث الإعلامية التي أدلي بها مؤخرا وتسببت في تسريب القيمة المالية المعروضة عليه ليؤكد له اللاعب إنه لم يتحدث في وسائل الإعلام عن أمر تمديد العقد معه وإنه ملتزم مع الفريق الأبيض.

بينما كشف محمد إبراهيم لمصدر مقرب منه إنه سيحسم موقفه النهائي من التجديد والاستمرار مع الزمالك وفقا للفترة المقبلة خاصة أنه يرغب في الاستفسار بشكل مبدئي حول أسباب استبعاده من المباريات الأخيرة وذلك للتركيز بصورة كبيرة في التدريبات المقبلة خاصة بعد إعلان إدارة قطاع الكرة بالنادي عن غلق ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الوقت الحالي من أجل مزيد من التركيز في المواجهات والارتباطات المختلفة الخاصة بالفريق الأبيض.