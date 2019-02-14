إبراهيم سعيد مهاجما لاعبي الزمالك: منفوخين على الفاضي ..فيديو

ياسمين تيسير
قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، إن مباراة الزمالك أمام نصر حسين داي سيئة، مشددًا على أن "كريستيان جروس"، المدير الفني للفريق لم يأخذ المباراة على محمل الجد، ويصب اهتمامه على بطولة الدوري الممتاز فقط.
وأضاف "سعيد"، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" مع مهيب عبد الهادي، أن بعض لاعبي الزمالك "منفوخين"، وأن بعضهم لا يستحق كل هذه الضجة حوله.
وتابع: أن البطولات الأفريقية بحاجة إلى خبرات خاصة، مضيفًا أن هزيمة الزمالك أمام جورهاميا أثرت سلبا على مسيرة الفريق الأفريقية.
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