سولاري: سعيد بأداء أسينسيو وحققنا فوز مهم على أياكس

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حول أهمية فوز الفريق بالمباراة الذهاب أمام أياكس الهولندي، وسعادته بما قدمه لاعب الفريق الشاب ماركو أسينسيو في مباراة اليوم أمام الفريق الهولندي.

وفاز ريال مدريد على أياكس بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب على ملعب "كرويف أرينا" بدور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏سولاري في تصريحات عقب المباراة "لقد عرفنا كيف نلعب المباراة وعانينا لكننا ضربنا عندما سنحت لنا الفرصة، كما أنا سعيد للمشاركة وأداء

أسينسيو، ليس فقط من أجل الهدف ولكن لكل شيء فعله".

وأضاف "‏نحن سعداء بأسينسيو، شارك في 3 مباريات بعد العودة من الاصابة ويظهر التقدم، اليوم دافع وهاجم بشكل جيد".

وواصل مدرب الملكي "كان علينا القيام بالكثير من الأمور بشكل جيد لنحصل على هذا الفوز، لتحقيق الفوز كان علينا جميعا إعطاء أقصى ما عندنا اليوم".

واستدرك "أياكس إستعدوا بشكل جيد للمباراة، قدموا كل ما لديهم وحرمونا

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من اللعب ، حُصرنا في مناطقنا بقوة في بعض الاحيان".

‏وعن شعور الفريق بعد المباريات أمام برشلونة ، أتليتكو، وأياكس، قال سولاري: "أوجدنا طريقة اللعب المناسبة، الفوز كان مهم و صعب عانينا لنحصل عليه ، لقد سجلنا عندما خلقنا الفرص ، وفعلنا كل شيء وهذا يدل على قوة اللاعبين".

‏وعن لاعب الفريق جاريث بيل "سعيد بأداء الجميع ، لقد فزنا ببذل جهد كثير قدمه الفريق بأكمله".

وتابع"‏لا يملك المدربون شاشات لمشاهدة الاحداث مرة أخرى ، ونحن نثق في ما يقوله تقنية الفيديو والحكام".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيستضيف أياكس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن مباراة الإياب، في ٥ مارس.