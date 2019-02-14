موعد مباراة بيراميدز وسموحة والقنوات الناقلة

محمد مجدي أفشة ولاعيبي سموحة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الخميس بيراميدز نظيرة سموحة علي ملعب "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة بيراميدز وسموحة الأولي لمدرب بيراميدز الجديد الأرجنتينى رامون دياز، وبكل تأكيد سيسعى المدرب لتقديم نفسه بصورة جيدة، وبكل تأكيد فإن الخيار الوحيد المتاح أمام بيراميدز اليوم هو الفوز

بنقاط المباراة الثلاث، حتى يبتعد بوصافة الدورى عن الأهلى القادم بقوة انتصاراته برصيد 39 نقطة، بينما يدخل سموحة الذى يعد ملك التعادلات بالدوري، ولكن لايوجد أمام المدرب الجديد عادل عبدالرحمن خيار سوي حصد الثلاث نقاط ل يحافظ على تواجده فىداخل سموحة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تنطلق مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

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والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

تذاع مباراة بيراميدز وسموحة بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت المفتوحة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة أما سموحة فيتواجد في المركز التاسع بـ25 نقطة.