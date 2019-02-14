رياضة | مصير مظلم ينتظر الزمالك بعد فشل الانتصار في أول جولتين بدور المجموعات الإفريقي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير مظلم ينتظر الزمالك بعد فشل الانتصار في أول جولتين بدور المجموعات الإفريقي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري 1/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14، وتعادل فوزي يايا لبطل الجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

الزمالك فشل في تحقيق أي انتصار في دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية للمباراة الثانية على التوالي، حيث خسر الفارس الأبيض أمام جور ماهيا بطل كينيا بنتيجة 4-2 في الجولة الأولي، قبل أن يتعادل اليوم مع نصر حسين داي1-1.

وطوال تاريخ مشاركات الزمالك بالبطولات الإفريقية المختلفة، فشل في تحقيق إنتصار في أول جولتين من دور المجموعات الإفريقي في 3 مناسبات ولكنها كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2012، 2013.

وجاءت النهاية غير سعيدة للزمالك في المرات الثلاث التي اخفق خلالها في تحقيق أي فوز بأول جولتين في دور المجموعات، حيث ودع البطولة من دور المجموعات "مرتين" عامي 2012، 2013، بينما خرج من الدور نصف النهائي عام 2005

- 2005:

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في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات بالتعادل 1-1 مع أسيك ميموزا في كوت ديفوار، ثم كرر التعادل بنفس النتيجة أمام النجم الساحلي التونسي في القاهرة، ونجح الزمالك بعدها استكمال مشواره بالمجموعة وحقق انتصارين وتعادل وهزيمة وحصد 9 نقاط وصعد "ثان" المجموعة.

وفي الدور نصف النهائي تقابل الزمالك مع غريمه الأهلي وخسر ذهابًا 2-1، وإيابًا 2-0 وودع البطولة التي توج المارد الأحمر بلقبها.

-2012:

خسر الزمالك في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 أمام تشيلسي الغاني بنتيجة 3-2، وفي الجولة الثانية خسر أمام غريمه الأهلي بهدف دون رد، وفشل الزمالك في تجاوز دور المجموعات بهذه النسخة، حيث تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

-2013:

في بطولة دوري ابطال افريقيا لعام 2013 تعادل الزمالك مع الاهلي 1-1 في الجولة الأولي من دور المجموعات، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام ليوباردز الكونغولي، 1-0، وفشل في تجاوز هذا الدور، بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 7 نقاط.