رياضة | فينيسيوس: عانينا كثيرًا وهذا هو دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس: عانينا كثيرًا وهذا هو دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فينيسيوس جونيور عقب الفوز على آياكس الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم عانوا كثيراً وأن هذا هو دوري الأبطال.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية عقب المباراة :" ديفيد نيريس ؟ هو لاعب كبير وكان يلعب في البرازيل بساو باولو وأنا سعيدًا جدًا له وسيلعب لمدة طويلة وأتمنى أن ألعب معه في منتخب البرازيل".

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وأضاف : "تمريرتي لبنزيما ؟ أعتقد أنها كانت كرة جيدة وهذه هي خصائصي وهذا ما أقوم به في كل المبارايات ودائمًا أحاول أن أمرر الكرة، ليس هناك أفضل من أن تمرر تمريرة حاسمة لهذا اللاعب الرائع الذي يساعد الفريق".

وتابع : "الشوط الأول عانينا كثيرًا ولكن لعبنا بهدوء أكثر في الشوط الثاني وعدنا بقوه وسجلنا الأهداف وفعلنا ما نفعله في كل المباريات".

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً : "هي مباراة صعبة جدًا لقد عانينا كثيرًا لكننا كنا نعرف أنه علينا أن نُعاني لكي نفوز، هذا هو دوري الأبطال، هي بطولة غاية في الصعوبة واليوم عانينا ولكن فزنا وهذا هو الأهم".