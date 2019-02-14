رياضة | اليويفا يكشف سبب إلغاء هدف آياكس في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليويفا يكشف سبب إلغاء هدف آياكس في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سبب إلغاء هدف آياكس الهولندي في مرمى ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال اليويفا في بيان له : "في الدقيقة 38 من مباراة أياكس وريال مدريد، تم إلغاء هدف نيكولاس تاليافيكو بعد مراجعة تقنية الفيديو، اكتشف الحكم أن زميل تاليافيكو تاديتش كان في موقع تسلل".

أضاف اليويفا:" تدخل تاديتش مع حارس المرمى وهو في موقع تسلل ومنعه من اللعب أو القدرة على لعب الكرة وهذا يتعارض مع بروتوكول الڤار لذا تم إلغاء الهدف".