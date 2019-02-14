رياضة | بنزيما: أياكس يملك لاعبين صغار.. ولكنهم يلعبون كرة جميلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما: أياكس يملك لاعبين صغار.. ولكنهم يلعبون كرة جميلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن مباراة فريقه ضد اياكس كانت صعبه جدًا امام خصم جيد، مشيرا إلى أن لاعبي اياكس صغار السن، ولكن يلعبون كره جميلة.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية : "الاهم هو اننا حققنا الفوز في النهاية، وخصوصًا ان المباراة خارج ملعبنا والجميع سعيد اليوم بهذا الفوز".

وأضاف : "‏في أي مباراه كبيره من الممكن أن تُسجل ويُسجل عليك، لكن عليك أن تواصل في التركيز وأن تركز فيما سيحدث".

وواصل : "‏أنا أحب أن ألعب بجانب فينيسيوس، وإنه يستمع بشكل جيد ويعمل بإجتهاد، وأتمنى أن يستمر هكذا".