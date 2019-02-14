انت الان تتابع ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من أياكس في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره أياكس أمستردام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 5 من شهر مارس المقبل. أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 60، وأضاف ماركو أسينسيو في الدقيقة 87، بينما سجل حكيم زياش هدف أياكس أمستردام في الدقيقة 75.

المباراة جاءت قوية من الفريقين وحاول لاعبو أياكس السيطرة على المباراة وفرض كلمتهم على لاعبي الريال وكاد أن يتحقق لهم ما أرداوا في الدقيقة 38 بعد أن أحرز نيكولاس تاجليافيكو هدف لأصحاب الأرض وتراجع حكم اللقاء عن احتسابها بعد أن لجأ لتقنية الـ«VAR» التي أكدت وجود نيكولاس في موقف تسلل.على الجانب الأخر

Advertisements