انت الان تتابع جروس :حذرت من إهدار الفرص وعلينا القتال للتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد أحمد ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

أبدى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حزنه الشديد من نتيجة مباراة فريقه أمام نصر حسين داي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. وبهذه النتيجة حصد فريق الزمالك أول نقطة له في دور المجموعات واحتل بها المركز الأخير في المجموعة بينما رفع نصر حسين داي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما جاء بترو أتليتكو في المركز الثاني بثلاث نقاط وبنفس الرصيد جورماهيا الكيني في المركز الثالث،.

وشدد جروس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلأً:" الزمالك لم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له أمام نصر حسين داي في الوقت الذي كان حارس مرمى الفريق الجزائري هو أفضل عناصر فريقه".وكشف المدير الفني للزمالك عن تحذيراته للاعبيه من إضاعة الفرص وضرورة احراز أكثر من هدف مؤكداً على أنه دائماً ما يقول للاعبيه

وشدد جروس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلأً:" الزمالك لم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له أمام نصر حسين داي في الوقت الذي كان حارس مرمى الفريق الجزائري هو أفضل عناصر فريقه".

وكشف المدير الفني للزمالك عن تحذيراته للاعبيه من إضاعة الفرص وضرورة احراز أكثر من هدف مؤكداً على أنه دائماً ما يقول للاعبيه ينبغي علينا إحراز هدفين لضمان تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

واشار إلى أن لاعبي الزمالك لو تعاملوا مع الفرص بجدية أكبر لما خرجت نتيجة المباراة بالتعادل أبداً، لأن كان في مقدورهم إحراز أكثر من هدف محقق.

وشدد المدرب السويسري على أن الفريق الجزائري كان محظوظاً عندما نجح في إحراز هدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء، مشيراً إلى أن لاعبيه عليهم القتال في المباريات المقبلة والفوز بها لضمان التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية..