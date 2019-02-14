انت الان تتابع رئيس الزمالك: شوبير زاد الاحتقان بين الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاحتقان زاد في الكرة المصرية بعد تولي الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، منصب نائب رئيس اتحاد الكرة. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور: «الأخ شوبير هو أحد أسباب زيادة حالة الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك منذ تواجده باتحاد الكرة، لأن قبل قدومه لم تكن هناك أكثر من مناوشات خفيفة بين الجمهورين على عكس ما نراه الآن».

وفاز شوبير بمقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، في أكتوبر الماضي بالانتخابات التكميلية للجبلاية، قبل أن يحسم منصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، بعد عدم ترشح أي عضو من المجلس أمامه في ديسمبر الماضي. وأوضح قائلاً: «أحب أن أذكر البعض بموقفي مع البرنامج والمذيع التونسي الذي كان يسيئ للنادي الأهلي قبل

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