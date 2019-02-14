انت الان تتابع نجم الزمالك: التعادل أمام نصر حسين داي «مؤشر خطير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
يرى هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، ومحلل قناة beIN sports، أن تعادل الفريق الأبيض أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري، بمثابة مؤشر خطير لمسيرة الفريق في الفترة المقبلة. وتعجب فاروق، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي للمباراة، من إهدار لاعبي الزمالك لهذا الكم الكبير من الفرص ولم ينجحوا في تعزيز التقدم، موضحًا أن الفريق الأبيض أتيحت له نحو 15 فرصة تهديفية محققة، ولم يسجل سوى هدف واحد، بينما سجل الفريق الجزائري هدف أيضًا هو الآخر لكن من فرصة وحيدة أتيحت له.
وتعادل الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية. سجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا لنصر حسين في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد الأبيض إلى نقطة واحدة بينما ارتفع
وتعادل الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.
سجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا لنصر حسين في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد الأبيض إلى نقطة واحدة بينما ارتفع رصيد الفريق الجزائري إلى 4 نقاط.
وشهد اللقاء تراجع أداء الزمالك في الشوط الثاني بسبب اعتماد الثلاثي يوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا، وإبراهيم حسن على اللعب الفردي، وأهدروا عددا كبيرا من الفرص، وهو ما أفقد الفريق خطورته في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الجزائري على الاختراق من الأطراف في محاولة لإدراك التعادل ومع مرور الوقت بدأ الفريق الجزائري في السيطرة تماما على المباراة حتى تمكن من فوزي يايا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.
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