انت الان تتابع «ويفا» يحقق في أحداث الشغب على ملعب أولد ترافولد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يوفا) اليوم الأربعاء عن بدء التحقيق فى أحداث الشغب التى ارتكبت من جانب جماهير باريس سان جيرمان الفرنسى و جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، حيث استطاع النادى البارريسى تحقيق فوز مهما على مانشستر ، وجاءت أهداف المباراة عن طريق كيمبيمبى ومبابى فى الدقيقتين 53و60 من المباراة ومن المنتظر إقامة مباراة العودة بملعب الأمراء في السادس من مارس.

يواجه مشجعو الفريقين اتهامات بإلقاء زجاجات وأشياء أخرى على اللاعبين أثناء المباراة، وظهر الأرجنتيني دي ماريا نجم خط وسط فريق باريس سان جيرمان فى المباراة يحمل زجاجة ألقاها أحد الجماهير نحوه، ويواجه جماهير باريس تهم بالتسبب فى أضرار والشغب، بينما يواجه جماهير الشياطين الحمر تهم إغلاق سلالم الاستاد أثناء

يواجه مشجعو الفريقين اتهامات بإلقاء زجاجات وأشياء أخرى على اللاعبين أثناء المباراة، وظهر الأرجنتيني دي ماريا نجم خط وسط فريق باريس سان جيرمان فى المباراة يحمل زجاجة ألقاها أحد الجماهير نحوه، ويواجه جماهير باريس تهم بالتسبب فى أضرار والشغب، بينما يواجه جماهير الشياطين الحمر تهم إغلاق سلالم الاستاد أثناء المباراة ومخالفة لوائح السلامة والأمان فى الاتحاد الأوروبى.

وتعد خسارة المان يونايتد أمام باريس سان جيرمان هي الأولى للشياطين الحمر منذ تولى النرويجي سولسكاير تدريب الفريق حيث خاض الفريق معه 11 مباراة فاز في 9 مواجهات وخسر مباراة وتعادل مرة واحدة.