«العالمي» يطارد صدارة «الزعيم»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)واصل فريق الهلال انفراده بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نجح في تحقيق الفوز (15)، وحصد النقطة (49) إثر الفوزعلى فريق الفتح بنتيجة 1/4 ضمن مباريات الجولة الـ(20)، كما واصل مهاجم الزعيم غوميز صدارته لقائمة الهدافين برصيد (16) هدفا، متفوقا على مهاجم الأهلي عمر السومة الذي يملك (14) هدفا.
فيما استمر فريق النصر في مطاردة المنافس التقليدي الهلال، بعد أن استطاع تحقيق الانتصار (13)، وحصد النقطة (43)، عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 1/2 في الدوري.
ويبدو أن الصراع على لقب الدوري الموسم الحالي سينحصر بين قطبي العاصمة الزعيم والعالمي، وستشهد الجولات المتبقية منافسة قوية من كلا الفريقين من أجل الظفر ببطولة الدوري، وحرصهما على عدم التفريط في النقاط من أجل خطف اللقب، فمن سيكسب الدوري في نهاية الموسم؟!.
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