أحمد وأنس عشق «عالمي»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تشرب أحمد وأنس عبدالرحمن باحسين عشق نادي النصر من والدهما الذي ورّثهما حب العالمي. وحرص الطفلان على التشجيع الدائم لفارس نجد، والحضور خلف الفريق في أي مكان وزمان، والتفاعل مع نجومه في المباريات كافة، وآخرها مباراة النصر والأهلي التي انتهت لصالح العالمي بنتيجة 1/2 ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير

تشرب أحمد وأنس عبدالرحمن باحسين عشق نادي النصر من والدهما الذي ورّثهما حب العالمي. وحرص الطفلان على التشجيع الدائم لفارس نجد، والحضور خلف الفريق في أي مكان وزمان، والتفاعل مع نجومه في المباريات كافة، وآخرها مباراة النصر والأهلي التي انتهت لصالح العالمي بنتيجة 1/2 ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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