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الفيحاء يواجه الفتح في رحلة البقاء

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل الإثارة والندية في دوري كأس الأمير للمحترفين في جولته العشرين، إذ يقام اليوم (الخميس) لقاءان يجمع الأول فريق الفيحاء والفتح عند الساعة 3:45م على استاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، وفي اللقاء الثاني يحل أحد ضيفاً على التعاون عند الساعة 6:35م على استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة.

الفتح طريق الفيحاء للهروب

على ملعبه وبين جماهيره يستضيف الفيحاء صاحب المركز 14 برصيد 16 نقطة نظيره فريق الفتح صاحب المركز 8 برصيد 25، ويسعى فريق الفيحاء للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور بتحقيق الفوز والعودة لمراكز الوسط بعد أن تلقى 4 خسائر متتالية جعلته مهدداً بالهبوط.

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أما فريق الفتح فيدخل هذا اللقاء بعد أن تنفس الصعداء بفوزه على الشباب ليحتل مركزا مطمئنا في ترتيب الدوري لتزيد طموحاته في احتلال مراكز أعلى في سلم الترتيب، لذا فإنه يسعى لاستغلال أوضاع مضيفه في لقاء اليوم لزيادة غلته النقطية.

التعاون طريق الجبل للبقاء

بعد العودة القوية لفريق أحد في الدوري خلال الجولتين الماضيتين بالفوز على الاتفاق والفيصلي على التوالي رفع رصيده من خلاله إلى 12 نقطة ليقلص الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين صاحب المركز 14، ويطمح من خلال لقاء الليلة للتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين من خلال الخروج بنتيجة إيجابية.

أما فريق التعاون فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز 6 برصيد 30 نقطة جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم، ويسعى سكري القصيم للعودة لمسلسل الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام الاتحاد لا سيما أن فوزه يعيده لمراكز المقدمة والمنافسة على مراكز التأهل لدوري أبطال آسيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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