شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن آلية الأدوار النهائية للدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة جدول مباريات ونظام الأدوار النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة (Play offs)، التي تشارك فيها أندية المراكز الأولى، من الأول إلى الـ6 حسب جدول ترتيب الدور التمهيدي للبطولة.

وانقسمت الأدوار النهائية لـ3 مراحل بنظام خروج المغلوب، ويلعب الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، ويقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية بنظام التجمع، وسيحدد الاتحاد مكان إقامتها لاحقا.

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وتبدأ مرحلة ربع النهائي يوم السبت 16/‏7/‏1440هـ بمواجهة صاحب المركز الـ3 مع صاحب الترتيب الـ6، في حين يواجه صاحب المركز الـ4 نظيره الـ5، ويتأهل الفائزان في مباراتين من 3 مواجهات للدور التالي.

وفي مرحلة نصف النهائي التي تبدأ يوم الثلاثاء 4/‏8/‏1440هـ يلعب صاحب المركز الأول في الدوري مع الفائز من مواجهات صاحبي المركزين الـ4 والـ5، في حين يواجه المركز الثاني الفائز من مواجهات صاحبي الترتيب الـ3 والـ6، ويتأهل الفائزان في مباراتين من 3 مواجهات للمباراة النهائية بنظام التجمع.

وتقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 8/‏8/‏1440هـ، إذ سيتوج صاحب المركز الأول بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية، ويحصل صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية وجائزة مالية، فيما يحصل صاحب المركز الـ3 على الميداليات البرونزية.