شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم شمل الكل .. والأندية تستضيف مبارياتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاتحادات الرياضية بأن تقوم بدورها الكامل، دون تدخل هيئة الرياضة ، مؤكدا أنه اطلع على النظام الأساسي لاتحاد القدم، وأن دوره إعطاء الملاحظات لرئيس اتحاد القدم، كاشفا أن اتحاد كرة القدم يعاني من بعض المشكلات في اتخاذ بعض القرارات، وأن العمل المؤسساتي سيقوده للنجاح، مطالبا اتحاد الكرة بالشفافية، وتطبيق اللوائح والأنظمة، وتعديل المسار إلى الأفضل. جاء ذلك خلال لقائه بالزميل بتال القوس عبر برنامج «في المرمى»، رافضا الإجابة عن استمرار مجلس إدارة اتحاد القدم. وأشار إلى أنه فضل الاستماع لمشكلات رؤساء الأندية بشكل مباشر، معترفا بأن مشكلة عدم جاهزية الملاعب «إدارية»، وأن المختصين بزراعة أرضية الملاعب لم يقدموا المأمول منهم. وقال: «استعنا بشركات خاصة لتجهيز أرضية ستاد الملك فهد الدولي، وهو جاهز لاستضافة مباراة النصر والشباب»، مضيفا: «لم أتوقع أن ستاد عبدالله الفيصل بهذا التعقيد.. لن أتحدث عن الماضي.. وعالجنا المسببات التي عطلت المشروع، وأعد أن يسير العمل به في الطريق الصحيح»، مشددا على تطوير ملاعب الأندية لاستضافة المباريات، وسيتم إنشاء مدرجات فيها، والمشروع تحت الدراسة، مطالبا رؤساء الأندية بحضور مباريات فرقهم في الألعاب المختلفة، مؤكدا بأن الدعم الحكومي شمل كل الرياضات وليس كرة القدم فقط، مشيرا إلى أنه سيُسمح لأي شخص بتأسيس أندية جديدة فور الانتهاء من تراخيصها. وتطرق إلى ملف الحكام وقال: «موضوع الحكام شائك، ومستحيل أن ترضي الجميع، تحدثت مع مسؤولي اتحاد القدم عن تقنية الفيديو، وبعد نهاية الموسم ستتم دراستها.. ورد الفعل تجاه التقنية أتوقع فيه مبالغة».

وأكد رئيس هيئة الرياضة أن «مشروع دوري المدارس لكرة القدم، سيكون نواة لمستقبل زاهر في رياضة كرة القدم السعودية، وسينتقل من خلاله لاعبون إلى الأندية المحلية أو الاحتراف خارجياً مستقبلاً»، مبدياً سعادته بما شاهده في مباراة الافتتاح من لمسات جميلة للاعبين موهوبين بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومبيناً أن «المشروع الرياضي بدأ بكرة القدم وسينفذ في بقية الألعاب بإذن الله»، مقدما شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على دعمهما السخي للأنشطة الرياضية، مضيفاً: «لولا الله ثم دعم ولي العهد واهتمامه الشخصي بهذا المشروع لما نُفذ»، كما شكر وزير التعليم على دعمه لإنجاح دوري المدارس، قائلاً: «استطعنا اليوم وبتوجيهات ومباركة أولية من المستشار تركي آل الشيخ حينما كان رئيساً للهيئة العامة للرياضة إطلاق دوري المدارس، وفخور جداً بمشاهدة الطلاب وهم يلعبون في دوري منظم يليق بشباب المملكة».

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دشنا دوري المدارس مساء أمس في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، الذي حمل شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم المدرب الوطني القدير ناصر الجوهر وماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسعود الحماد وصالح الداود وسعد الحارثي.