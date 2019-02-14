شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» ترفض اعتراضي الهلال والرائد.. وتغرّم جمهور الزعيم 70 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب نادي الهلال بمراجعة القرار الصادر ضد لاعب الفريق كارلوس إدواردو، وتخفيف العقوبة الصادرة بحقه. وأكدت اللجنة استمرار عقوبة إيقاف اللاعب مباراتين مع إلزامه بدفع 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما ألزمت النادي بدفع غرامة مالية 70 ألف ريال، لثبوت قيام جمهور النادي برمي 11 علبة مياه باتجاه أرض ملعب مباراة الفريق أمام الباطن.

ورفضت اللجنة كذلك احتجاج الرائد على الوحدة بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين.

كما غرمت الباطن 30 ألف ريال، لثبوت قيام جمهور النادي برمي 5 أدوات باتجاه أرض ملعب مباراة الفريق أمام الهلال.