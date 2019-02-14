شكرا لقرائتكم خبر عن بيليتش يهاجم الرائد بـ«بريجوفيتش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) حذر مدرب الاتحاد بيليتش الرباعي زياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وفيلانويفا، وفهد المولد من الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الرائد غدا (الخميس) في بريدة، ضمن مباريات الجولة 20 في دوري كأس الأمير

حذر مدرب الاتحاد بيليتش الرباعي زياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وفيلانويفا، وفهد المولد من الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الرائد غدا (الخميس) في بريدة، ضمن مباريات الجولة 20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ طالب المدرب الاتحادي الرباعي بالتركيز والانضباط الفني من أجل تجنب نيل البطاقات من أجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الخميس القادم على ملعب الجوهرة بجدة. وحرص المدرب بيليتش خلال تحضيراته الفنية لمباراة الرائد على معالجة السلبيات التي حدثت في لقاء التعاون الماضي في الدوري، من أجل العودة للانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق منذ بداية الموسم الحالي. وسينهي النمور تجهيزاتهم الفنية لمواجهة الرائد اليوم بإجراء المران الأخير في بريدة عقب وصول البعثة الاتحادية للقصيم ظهر اليوم، إذ سيضع المدرب بيليتش اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الرائد، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة المهاجم بريجوفيتش ضمن العناصر الأساسية في المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيليتش يهاجم الرائد بـ«بريجوفيتش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.