شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يعتذر عن رئاسة المجلس الشرفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

اعتذر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ عن تولي منصب رئاسة مجلس أعضاء الشرف بنادي الوحدة، الذي عرض عليه من قبل رئيس النادي حاتم خيمي. ووعد آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية ضخمة للاعبين في حال الفوز في مباراة كأس الملك، مؤكدا أن الوحدة مكانها في القلب.

من جهته، قال خيمي بأن تركي آل الشيخ أنقذ ناديه من الانهيار والوهن الفني الذي لازمه منذ عقود وأفقده هيبته بين الكبار «بفضل الله ثم وقفته الصادقة مع النادي أصبح فريقنا حاليا ينازل الكبار، ويحقق مراكز ومستويات فنية غير مسبوقة، وندا قويا للفرق في الدوري».

وأضاف خيمي: «تمنيت من آل الشيخ قبول رئاسة المجلس الشرفي لنادي الوحدة، وهذا فخر لنا كوحداويين، فلن ننسى ما حيينا وقفة هذا الرجل مع نادينا وإعادته إلى جادة الطريق في المنافسة وتحقيق الانتصارات والبقاء ضمن دوري الكبار دون صراع من أجل البقاء كما كان معتادا في السنوات الماضية».

من جانب آخر، أوضح عضو مدرج الوحدة عبدالرزاق محبوب أن هناك أهازيج غنائية جديدة ستطرح خلال المواجهات القادمة، مقدما شكره من خلالها لآل الشيخ على وقفته مع الفريق الوحداوي، لأنه الرجل الوحيد الذي أعاد لفريقنا الحياة الفنية والكروية، وأصبح منافسا، ولن ننسى وقفة هذا الرجل مع نادينا، في الوقت الذي تخلى أثرياء مكة مع الأسف عن ناديهم في وقت كان يحتاجهم من أجل استعادة هيبته وقوته في دوري الكبار. من جهة أخرى، أطلق الوحداويون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم وحدة مكة في قلب تركي آل الشيخ.