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راموس يغيب رسميا عن مواجهة الاياب أمام أياكس

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب سيرجيو راموس قائد عن مواجهة اياب دور الثمانية أمام أياكس الهولندى والمقرر لها يوم 5 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتلقى راموس الذى خاض مباراته الـ 600 اليوم مع الملكى، بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب التى انتهت بفوز قاتل للفريق الملكى بنتيجة 2 – 1، وهى البطاقة الصفراء الثالثة له بعد تلقيه بطاقتين خلال مرحلة المجموعات، إذ تنص لوائح المسابقة إيقاف اللاعب الذى يحصل على 3 بطاقات صفراء.

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على اياكس بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الميرنجى كريم بنزيما وماركو أسينسيو فى الدقيقتين 60 و 87، بينما سجل النجم المغربى حكيم زياش هدف الفريق الهولندى الوحيد فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.

رأسية من راموس

رأسية من راموس

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بطاقة راموس الصفراء
بطاقة راموس الصفراء

رامو سوبنزيما

راموس وبنزيما

راموس قبل اللقاء

راموس قبل اللقاء

 

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