شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : تغييرات جروس وظلمه سبب النتائج السلبية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بأدء فريقه رغم التعادل الصادم مع نصر حسين داى الجزائرى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الثالث.

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أضاف مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" مع خالد الغندور، أن التعادل سببه التغييرات الخاطئة من جروس، بخلاف عنده وتعنته باستبعاد بعض اللاعبين دون مبرر أمثال أيمن حفنى ومحمود عبد العزيز، مشيرا الي انه جلس كثيرا مع جروس للحديث معه عن سلبيات الفريق قائلا" جروس بياخدنى على قد عقلى وبينفذ اللى فى دماغه".

تابع رئيس الزمالك، إنه من حقه التدخل فى الأمور الفنية بالفريق، وكان يرفض ذلك فى الفترة الماضية احترامًا لرغبة الجماهير، إلا إنه سيقوم بالتدخل ومحاسبة 3 أو 4 لاعبين قصروا بشكل واضح أمام بطل الجزائر.

أردف مرتضى حديثه، مؤكدًا أن جروس كان رافضً فى البداية ضم الدولى التونسى فرجاني ساسى لصفوف الزمالك، وأتمنى أن يتخلى عن حالة عنده وينظر لمصلحة الفريق فقط.