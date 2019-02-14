شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ محمد صلاح: أبعد عن الفتنة لأنك مش عايش عيشتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، بعد ما طلب اللاعب الدولي من جماهير الاهلي والزمالك بالهدوء لانهاء الأزمة الحالية بين جماهير الناديين.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحاته، ببرنامج "الزمالك اليوم" بقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"يا محمد صلاح، انت مش عايش عيشتنا، ولا عايش معانا، ولا بتاكل أكلنا، ولا بتشوف اللي بنشوفوا، خليك في حالك وفي ليفربول وابعد عن موضوع الجماهير والفتنة والكلام ده".

ووجه محمد صلاح، رسالة عتاب إلى جماهير الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي قائلا: "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".