شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل.. رياضي خرج من بيت سياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يمتلك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، العديد من الإنجازات الرياضية، بالإضافة لخبرات واسعة في المجال نفسه.

وحل عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للهيئة العامة للرياضة قبل أن ينتهي عام 2018 بـ10 أيام، ليصبح الرئيس التاسع في مسيرة من ترأسوا رعاية الشباب وهيئة الرياضة.

ويعرف الأمير الشاب المولود في عام 1983، باهتمامه بالرياضة، وهو الأول الذي يقود المؤسسة الرياضية محترفا لواحد من ألعابها، حيث عشق قيادة السياراتمنذ أن كان في التاسعة من عمره، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي في عام 2005 وفي الـ22.

ودرس الأمير عبدالعزيز العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض، بجانب العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة SOAS البريطانية، كما يملك شهادة بكالوريوس في مجال التسويق من UBT.

وترعرع الأمير الشاب في عائلة سياسية، فهو حفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز، كما تدرج في مناصب دبلومسية عديدة، وهو ابن أخ الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السابق، والأمير خالد الفيصل، أمير مكة الحالي والمستشار الخاص للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الأمير عبدالعزيز قد دخل العمل الرياضي نائبا لمحمد آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، واستمر في المنصب نفسه مع تركي آل الشيخ.

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ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد الدولي للهجن، كما أنه عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية.

وحقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل العديد من الإنجازات الرياضية المتمثلة المركز الثاني في بطولة الأوتوكرس سبيد عام 2006، وفي ذات العام حقق أيضا المركز الأول في فورمولا بي إم دبليو.

وفي 2007، فاز بالمركز الثالث في سباق فورمولا بي إم دبليو، وبعدها بعام حقق المركز الثاني في بطولة اللمبورغيني تروفيو، وفي 2009 حصل على المركز الثاني في الترتيب العام والأول على الفئة بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة.

وفي موسم 2009-2010، توج بالمركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط، ونال المركز الثاني في ذات البطولة بالعام التالي، قبل أن يحصل على المركز الثاني على الفرق ببطولة "ف اي آي - جي تي 3 العالمية"، والمشاركة الأولى في سباق لومانز 24 ساعة.

وحقق المركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط 2012، والثالث في نخسة 2013-2014، والثالث أيضا في بطولة الـ 1000 كلم على حلبة النوربورغرنغ "2014"، وفي ذات العام فاز بالمركز الأول على فئته في تحدي الخليج.

وفي 2015، واصل تحقيق الإنجازات الرياضية، عندما فاز بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، وحل ثالثا في الترتيب العام لسائقي مرسيدس ام جي، ونال المركز الأول في سباق النوربورغرنغ 6 ساعات للتحمل، وفي الموسم التالي جاء ثانيا في بطولة بورشه الشرق الأوسط، وثالثا في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة "2017".

ويمتلك ثلاثة إنجازات في 2018، حيث فاز بالمركز الأول في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، والثالث بالنسبة لسباق سبا فرانكورشان 24 ساعة، قبل أن يحل ثانيا في بطولة بلانبان العالمية.