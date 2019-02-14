شكرا لقرائتكم الفيصل: لدينا مشاكل في المنشآت الرياضية وسنعالجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن سبب سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" لم يكن معروفا ولكن بعد الاستعانة بأخصائيين، أصبحت الارضية أفضل، مضيفا بأن مباراة النصر والشباب القادمة ستقام في ملعب الملك فهد الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال الجزء الثاني من مقابلته مع "في المرمى" حول اللجنة الأولمبية السعودية: عدلنا لوائح اللجنة الأولمبية عندما شعرنا بالحاجة للتعديل.

وأضاف بأن استمرار الاتحاد السعودي لكرة القدم من عدمه يعود لهم، وقال: لا أستطيع الإجابة عن استمرار مجلس اتحاد الكرة من عدمه، فهذا يعود للاتحاد نفسه، ولست قانونيا للتعليق على النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وحول المنشآت الرياضية، قال: لدينا مشاكل في المنشآت ونراجع كل العقبات وحلولها، فقد بدأنا في حل مشاكل ملعب الملز وأصبح مرضيا، كما أن ستاد الملك فهد سيكون جاهزا في 28 فبراير، ومباراة النصر والشباب ستقام على أرضه. ولدينا تقييم كامل لمشاكل الملاعب وسنضع الحلول لها، فمشاكل الملاعب إدارية بحتة.

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وعن معالجة أرضيات "الملز" وستاد الملك فهد، قال: قدم لنا مجموعة من الأخصائيين المساعدة، واستعنا بشركات خاصة لتجهيز ملعبي الملك فهد والملز، ولا أعرف كيف تحولت الأرضية الملز إلى هذا السوء، ولكن بعد التحقيق في ملف الملعبين واستعانتنا بخبراء عرفنا المشكلة ووضعنا الحلول لها.

وحول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، أضاف: لا أعد بتاريخ محدد لعودة ملعب الفيصل في جدة، ولكن أعد بأنه في طريقه للعودة بأجمل حلة.

وأكد رئيس هيئة الرياضة أن ملاعب الأندية ستبدأ استقبال المباريات بشكل أكبر، وقال: سنجهز ملاعب الأندية لاحتضان كل المباريات، والقرار يخص الأندية نفسها ولها الحرية في ذلك، ونعمل على أن نبني مدرجات إضافية في هذه الملاعب الأندية. وأرى بأن رؤساء الأندية يهتمون بكرة القدم فقط، ولن تتطور الألعاب المختلفة بدون الاهتمام بها.

ولدى سؤاله عن الرعاة وبرنامج تخصيص الأندية، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: البيئة الرياضية المناسبة ستجلب المزيد من الرعاة، وتراخيص الأندية الخاصة سيتم إصدارها قريبا، كما أن برنامج تخصيص الأندية يتواجد ضمن ملف تخصيص مؤسسات الدولة، وكل الأندية سواسية أمام مؤسسة الرياضة، وأرى بأن الدوري السعودي يحظى بمتابعة عالية ومنافسات قوية.