شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الرياضة: لن أتدخل في صلاحيات اتحاد القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن مشاكل الاتحاد السعودي لكرة القدم واضحة ولكنه في الوقت ذاته لن يتخطى صلاحيات رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وخلال الجزء الأول من مقابلته مع "في المرمى"، قال رئيس الهيئة العامة للرياضة: دعم ولي العهد غير محدود واهتمامه بالرياضة واضح، كما أننا نسعى لمنافسة الدول المتقدمة في الرياضة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بأن فترة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، ساهمت في رفع الطموحات، مضيفا: فترة آل الشيخ رفعت سقف الطموحات في الرياضة، وحققنا هدفنا في نشر ممارسة الرياضة خلال أبريل الماضي، كما أننا نرى بأننا في 2030 سنصل بنسبة ممارسة الرياضة إلى 40%، لأن هيئة الرياضة مسؤولة عن نشر الرياضة وتوفير البيئة المناسبة لها، والمشي والجري لعبتا الممارسة الأولى في السعودية.

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وحول الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذكر : ملف كرة القدم هو الأكبر على طاولة مكتبي، فالاتحادات لها دور يجب أن تقوم به دون تداخل مع هيئة الرياضة، ولن أتدخل في عمل اتحاد كرة القدم إلا بما تسمح به اللوائح، كما أن علاقتي جيدة بالاتحاد ولن أحكم على عملهم الآن.

وزاد: اجتمعت مع اتحاد الكرة ورؤساء الأندية واستمعت لهم، وكلنا مقصرون وطموحاتنا كبيرة وسنعمل على الوصول للهدف، وأعي بأن اتحاد الكرة يعاني من بعض المشاكل، ولكن من أبرز مشاكله هي طريقة اتخاذ قراراته، وقد اجتمعت مع أعضاء مجلس إدارته ونسعى لتعديل مساره وسأقدم لهم المساعدة لتجاوز الأخطاء.

وأكد رئيس هيئة الرياضة بأنه لن يتدخل في صلاحيات رئيس الاتحاد وقال: لن أتخطى صلاحيات رئيس اتحاد القدم، وأعتقد إذا طبقت الأنظمة بدقة بعد لاجتماعي الأول فإن المشاكل سيتم إصلاحها، لأن اللغة الحادة أو اللينة لن تنفع بدون تطبيق اللوائح، وأطالبه بالشفافية وتطبيق القانون واللوائح.