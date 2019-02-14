شكرا لقرائتكم الريال يضرب أياكس بثنائية.. وتوتنهام يقسو على دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر ثلاث سنوات بفوز بشق النفس من أرض أياكس أمستردام الهولندي 2-1، يوم الاربعاء في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل لريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة "60" وبديله ماركو أسنسيو "87"، ولأياكس المغربي الدولي حكيم زياش "75"، ليقطع ريال خطوة هامة نحو ربع النهائي، إذ يخوض الإياب على أرضه في 5 مارس المقبل.

ويحمل النادي الملكي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة "13"، أحرز أربعة منها في المواسم الخمسة الماضية، علما بأنه الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة خمس مرات تواليا، وذلك بفوزه بالنسخ الخمس الأولى لها منذ انطلاقها "بصيغتها القديمة" عام 1956، وهذا ثامن فوز لريال على أياكس في البطولة القارية الأولى مقابل 4 خسارات في 13 مباراة.

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وبات توتنهام هوتسبير الانجليزي على مشارف التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تقدم الفريق اللندني بهدف حمل توقيع نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 46، وأضاف يان فيرتونخن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يحرز زميله فيرناندو يورينتي الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبات يكفي توتنهام الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بين الفريقين على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" معقل دورتموند في الخامس من مارس المقبل.

في المقابل، أصبح يتعين على دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني حاليا، الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل لتجنب خطر الخروج المبكر من البطولة، التي توج بها عام 1997.