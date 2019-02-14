شكرا لقرائتكم برشلونة يقرر إيقاف مفاوضات تمديد عقد جوردي ألبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، قرر تجميد مساعيه لتجديد تعاقد نجم الفريق جوردي ألبا، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لم يجر أي تواصل بين اللاعب وإدارة النادي الكتالوني خلال الشهر الأخير، علما بأن تعاقد ألبا ينتهي في عام 2020.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يتعجل في مسألة تجديد تعاقده مع ألبا الذي ناقش معه في وقت سابق بعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد ولكن بدون التطرق للتفاصيل الدقيقة.
ويتطلع ألبا، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، للحصول على مزايا أكبر في العقد الجديد سواء من الناحية المالية أو الرياضية.
وشارك اللاعب الدولي الإسباني في 32 من أصل 37 مباراة خاضها النادي الكتالوني هذا الموسم.
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