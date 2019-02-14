شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 14 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الداخلية والجونة على ستاد كلية الشرطة ومباراة المصرى والمقاصة على ستاد الجيش بالسويس ومباراة بيراميدز وسموحة على ستاد الدفاع الجوى

موعد مباراة الداخلية والجونة

تقام مباراة الداخلية والجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة تستحق لقب تكسير عظام فى ظل الموقف المتقارب للفريقين فى جدول ترتيب الدوري .

وخسر الداخلية من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة خسر الجونة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ذات الجولة .

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويفتش علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية عن النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري للعودة لنغمة الانتصارات من جديد بينما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بالتركيز من أجل العودة للغردقة بالنقاط الثلاث لإكتساب دفعة معنوية للهروب من مراكز القاع .

موعد مباراة المصرى والمقاصة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والمقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن الثلاث نقاط بعد السقوط فى دوامة التعادل فى الجولة الاخيرة حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فيما تعادل الفريق الفيومى مع الاسماعيلى سلبياً .

Advertisements

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 4 وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف .

ويتمسك إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بمواصلة الطفرة التى حققها مع الفريق البورسعيدى ودفعته التقدم فى سباق مراكز الدوري بينما يأمل طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى الخروج من دوامة النتائج المتراجعة التى دفعت الفريق الفيومى للإبتعاد عن المربع الذهبى .

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تقام مباراة بيراميدز وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين لبيراميدز الباحث عن ملاحقة الزمالك والهروب من ضغط الأهلى .

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل سموحة سلبياً مع طلائع الجيش فى نفس الجولة .

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول للأرجنتينى رامون دياز مديراً فنياً لبيراميدز بعد أن قاد أحمد حسن الفريق فى المباراة الماضية بشكل مؤقت بينما طالب عادل عبد الرحمن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.