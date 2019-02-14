كاميرا سوبر كورة ترصد كواليس مواجهة الزمالك ونصر حسين داى فى مشاهد مثيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الزمالك عروضه السيئة على المستوى القاري بعدما فقد أربعة نقاط في أول جولتين بالهزيمة من جورماهيا الكيني برباعية مقابل هدفين خارج أرضه ثم التعادل على ملعب برج العرب أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق.
كاميرا سوبر كورة رصدت كواليس المباراة في مجموعة من المشاهد المثيرة لم تعرضها شاشات التليفزيون، منها ما يتعلق بالجماهير وأساليب تشجيعها ومنها ما يتعلق بردود الفعل الغاضبة عقب اللقاء.
لمشاهدة كواليس المباراة من الرابط التالي:
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