شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوليمبياكوس يشيد بإمكانيات كوكا فى جلسة مع هانى رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع بيدرو مارتينيز المدير الفني لنادي أوليمبياكوس اليوناني قبل مران الفريق اليوناني اليوم للإطئنان على مستوى أحمد حسن كوكا.

كشف هانى رمزي لـ " الخليج 365" أنه حضر مران اليوم ومتابعة كوكا الذى يستعد لمواجهة دينامو كييف الروسي في الدورى الاوروبي.

تابع رمزى أنه عقد جلسة مع المدير الفنى لاوليمبياكوس الذى أثني على مستوي كوكا وأنه الإصابة أبعدته عن الفريق لفترة ، ولكنه سيكون موجود فى لقاء غد ويقود هجوم الفريق غداً.