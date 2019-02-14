شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يمثلون فيلم "نجوم تألقوا من رحم القاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تكون البدايات صعبة ولكن الأهم هو الوصول الي النجاح بل ما هو أكبر من النجاح ، والجميع يعرف جيدًا أن هناك لاعبين كانت ضربة البداية مع أندية صغيرة لا يتسلط عليها الأضواء ، ولكن نجحوا أن يصبحوا نجوم الصف الاول في الكرة المصرية علي مدار تاريخها .

وفي التقارير التالي نرصد أبرز 7 لاعبون تألقوا من رحم القاع

محمود الخطيب

ولد الخطيب في قرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و انتقل مع أسرته إلى القاهرة وانضم الخطيب لنادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دورى المدارس مع المدرسة الرياضية ووافق مسئولو نادى النصر على انتقال الخطيب إلى نادي الأهلي ليبدأ رحلة من التألق والإبداع الكروي، حيث كان أول لاعب مصري في التاريخ يفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عام 1983، وقاد الأهلي للفوز بالعديد من الألقاب في مقدمتها دوري أبطال إفريقيا 1982و1987، بالإضافة لكأس الكؤوس الإفريقية أعوام 1984و1985و1986، بجانب البطولات المحلية الدوري والكأس.

أحمد حسن "الصقر"

بدأ عميد لاعبي العالم مسيرته مع مركز شباب مغاغة، وفي موسم 1993-1994 انتقل إلى نادي أسوان ،ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994-1995 في عهد الروماني ستايكو ثم انتقل في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى ،وتألق مع الدراويش وساهم في الفوز بكأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة..

بعد تألقه مع منتخب مصر و الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 بدأ رحلته الاحترافية في أندية تركيا حيث لعب في اندية كوكالي سبور و دينيزليسبور وجنتشليربيرليجي و بشكتاش ، ثم انتقل للعب مع نادي أندرلخت البلجيكي ، ويعود بعدها الي الاهلي ثم الزمالك .

وحقق الصقر 16 بطولة سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، البداية كانت مع الإسماعيلي ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا في 2005-2006، ثم ثلاثية الدوري والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدوري مع الأهلي، ولقب وحيد في كل من كأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا في 1998 و2006 2008 و2010.

أحمد فتحى

بدأ أحمد فتحي مشواره الكروي من خلال فريق الناشئين في نادي بنها الرياضي، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000م بعد أن انضم للنادي الإسماعيلي الذي استمر في اللعب معه حوالي 7 سنوات، لينتقل الي تجربة احتراف صغيرة في نادي شيفلد يونايتيد الانجليزي ليعود بعدها الي الاهلي ليبدأ رحلة الالقاب مع الفريق الاحمر والمنتخب الوطني .

وهو اللاعب المصري الوحيد الذي شارك في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مثل كأس القارات وكأس العالم تحت 20 سنة، وكأس العالم للأندية وأوليمبياد لندن 2012 وأخيرا كأس العالم روسيا.

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ثابت البطل

واحدا من رموز حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية، ثابت البطل التي بدأت رحلته من فريق سكر الحوامدية، قبل أن ينتقل للأهلي ويبدأ مسيرة التألق وحصد الألقاب القارية مع المارد الأحمر، لجانب تواجده في قائمة المنتخب بمونديال 1990 بإيطاليا.

شوبير

بدأ شوبير ممارسة كرة القدم بصفوف نادي زيوت طنطا، قبل أن ينضم للأهلي ليظل جليس دكة الاحتياطي ليطلق عليه أيوب الكرة المصرية ، حيث انضم للأهلى من طنطا عام "1977" وصعد للفريق الأول بداية الثمانينات، ثم الحارس الثالث خلفا للثنائى العظيم ثابت البطل، وإكرامى موسم "1983-1984"، في ذلك الموسم شارك في أول مباراة رسمية له أمام الأوليمبى " 16مايو 1984" واستمر في قيادة عرين الأهلى حتى اعتزاله نهاية موسم "1996-1997". ، لعب مع الأهلى "316" مباراة، منيت خلالها شباكه بـ"160" هدفا، حقق خلالها "178" كلين شيت.

حقق مع الاهلى "18" لقبا "7" بطولات دورى، ومثلها كأس مصر، و"4" بطولات إفريقيا، وحرس عرين منتخب مصر في كاس العالم 1990 بايطاليا.

حسن شحاتة

لعب حسن شحاتة نجم النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بصفوف فريق كفر الدوار في بداياته الكروية قبل أن يكتشفه أحد مدربي الأبيض وينتقل للعب للقلعة البيضاء ويسطر تاريخا عريضا ليصبح واحدا من رموز مدرسة الفن والهندسة، خاصة وهو مدرب ، وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970 واعتزل عام 1983.

عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب الوطني من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب ، وقاد الفراعنة لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.

مسعد نور

كاستن الكرة المصرية ونجم المصري البورسعيدي التاريخي، بدأ مسعد نور مسيرته بصفوف نادي بورفؤاد، قبل أن ينتقل للمصري ليصبح من أبرز نجومه فهو ثاني أعلى هدافين النادي بتاريخه في بطولة الدوري برصيد 87 هدف، خلف فقط السيد الضظوي صاحب الـ89 هدف.

كما لعب على الصعيد الدولي مع منتخب مصر أبرزها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 في الجزائر، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1979 في يوغوسلافيا، و كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 في نيجيريا وهي البطولة التي حل فيها المنتخب المصري في المركز الرابع، وبلغ عدد المباريات الدولية التي شارك فيها مسعد نور 22 مباراة احرز خلالها 5 أهداف له منها 4 في منتخب تنزانيا في 3 مباريات ..