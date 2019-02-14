راحة للزمالك عقب الخسارة أمام نصر حسين داي

ملك موسى

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق الأبيض راحة غدا الخميس، من التدريبات.

ياتي هذا بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.