الزمالك يوقع غرامات مالية على اللاعبين عقب التعادل أمام حسين داي

القسم الرياضي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق الأبيض، بعد التعادل أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما.
وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتليتكو الأنجولى بنفس الرصيد من...
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