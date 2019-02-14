ريال مدريد يضع قدما في دور الـ8 بفوز ثمين على أياكس الهولندي

أحمد هاني

نجح فريق ريال مدريد، في وضع قدم في الدور المقبل؛ بعد الفوز على أياكس الهولندي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، فى ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أول أهداف ريال مدريد فى مرمى مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندى.

جاء هدف النجم الفرنسي فى الدقيقة 60 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور، ليسددها بقوة فى مرمى الفريق الهولندى، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد 1 – 0.

وجاء هدف التعادل، عبر الموهبة المغربية...