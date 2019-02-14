محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وطالبه بعدم الحديث عن ما يدور بالكرة المصرية.
وكان صلاح قد كتب من خلال حسابه على "تويتر" رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بسبب التعصب المنتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك".
وتابع "محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، ولا يعرف أي أمر عما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل أن لا يقحم نفسه في هذا الأمر".
واستمر "مدير الكرة بالأهلي استفز جمهور الزمالك أكثر من مرة بسبب تصريحاته بجانب ما يحدث في قناة الأهلي، أتمنى من جماهير الزمالك أن لا ترد، ونريد أن لا تشتعل الأمور أكثر من ذلك".
واختتم "لعن الله الفتنة، واتمنى من الجميع سواء في قناة الأهلي أو مسؤولي بيراميدز، أو نحن في قناة الزمالك أن لا نشعل الأمور أكثر من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يوجه رسالة لصلاح: أنت لا تعيش معنا.. "خليك في ليفربول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.