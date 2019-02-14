رئيس الزمالك يوجه رسالة لصلاح: أنت لا تعيش معنا.. "خليك في ليفربول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وطالبه بعدم الحديث عن ما يدور بالكرة المصرية.

وكان صلاح قد كتب من خلال حسابه على "تويتر" رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بسبب التعصب المنتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك".

Advertisements

وتابع "محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، ولا يعرف أي أمر عما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل أن لا يقحم نفسه في هذا الأمر".

واستمر "مدير الكرة بالأهلي استفز جمهور الزمالك أكثر من مرة بسبب تصريحاته بجانب ما يحدث في قناة الأهلي، أتمنى من جماهير الزمالك أن لا ترد، ونريد أن لا تشتعل الأمور أكثر من ذلك".

واختتم "لعن الله الفتنة، واتمنى من الجميع سواء في قناة الأهلي أو مسؤولي بيراميدز، أو نحن في قناة الزمالك أن لا نشعل الأمور أكثر من ذلك".