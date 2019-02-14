رئيس الزمالك: جروس عنيد.. ولم يكن مقتنعًا بضم فرجاني والنقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى رئيس الزمالك استيائه من تعادل فريقه أمام نصر حسين داي الجزائري، مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الكونفيدرالية.

وقال رئيس الزمالك ـ في مداخلة أجراها معه برنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور ـ :"جروس عنيد ولا أريد الاصطدام معه حتى لا يتحدث أنني أزعزع الاستقرار ولأجل جماهير نادي الزمالك.. وعندما تدخلت فيما مضى كان لصالح الفريق ومن حقي التدخل في أي وقت".

واستنكر رئيس الزمالك خروج الفريق من البطولة العربية وكذلك الخسارة أمام جورماهيا الكيني ومن قبلها الخسارة بهدفين في تشاد من فريق هزمته بهزيمة ساحقة في مصر.

وتسائل رئيس الزمالك عند سبب غياب عدد من اللاعبين بقوله:" أين أيمن حفني، هو لاعب مهم للفريق، أين مدبولي ومحمود عبدالعزيز، هذا المدرب لم يكن مقتنعا بالتعاقد مع فرجاني ساسي وكذلك حمدي النقاز، كيف يكون غير مقتنعا بحميد أحداد".