أمير مرتضى: سنجلس مع الجهاز الفني قبل المباراة المقبلة.. وانتظروا زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إنهم سيعقدوا جلسة مع الجهاز الفني لفريقهم قبل المبارة المقبلة.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السادسة من مساء يوم الأحد المقبل 17 مارس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية له مع برنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"وفرنا للجهاز كل الطلبات التي احتاجها وسنتناقش معه بخصوص النتائج ومشوار الفريق المقبل".

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وسقط الزمالك مساء يوم أمس الأربعاء في فخ التعادل أمام نظيره الجزائري نصر حسين داي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية ليحصد أول نقطة له.

وفي سياق أخر تحدث المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عن لاعبهم الجديد أحمد حسن"زيزو" بقوله:"جروس من طلب التدعيم في مركز الجناح وكان له طلبات معين في هذا اللاعب واخترناه بطريقة علمية وكنا نعلم أنه كان يبنتقل لفرنسا ولكن مشكلة في إقامته عطلت الأمر".

وتابع:"المنافسة في مركزه صعبة وستأخره ربما عن الظهور ولكن انتظرو زيزو حينما يحصل على الفرصة فهو بمثابة استثمار للزمالك".

وأتم المشرف العام على فريق الكرة حديثه بالإشادة بمهاجمهم المغربي خالد بو طيب"هو لاعب مميز جدًا في تحركاته وطريقة لعبه مؤثرة وانظر إلى أرقامه"، مشيرًا إلى إن طريقة لعب الزمالك صعبت الأمر على كاسونجو لذا كان الفريق في حاجة لمهاجم لمسته الأخيرة مميزة:"إذا نظرت إلى هدافي الفريق ستجدهم محمود علاء وأوباما وكهربا وبعدهم المهاجمين فلدينا طريقة لعب معينة".