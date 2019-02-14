كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفيدرالية؟ 3 فرص لصدارة المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري في مباراة كانت بالمتناول ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية، وهو الأمر الذي جعله يقبع بالمركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة.

وأصبح الزمالك يمتلك نقطة واحدة في دور المجموعات للكونفيدرالية بعد جولتين وبفارق 3 نقاط عن المتصدر.

وأتى ترتيب المجموعة كما يلي:

نصر حسين داي 4 نقاط

جورماهيا 3 نقاط

بتروأتليتكو 3 نقاط

الزمالك نقطة وحيدة

وسيلعب الزمالك مبارياته كما يلي:

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الزمالك - بترو أتلتيكو.. 24 فبراير

بترو أتلتيكو - الزمالك.. 3 مارس

الزمالك - جورماهيا.. 10 مارس

نصر حسين داي - الزمالك.. 17 مارس

لكن كيف يمكن أن يتأهل الزمالك إلى ربع نهائي البطولة عقب التعادل الذي وقع فيه أمام الفريق الجزائري وأصبح رصيده نقطة واحدة فقط؟

- مبدئيًا فإن الزمالك إذا تمكن من الفوز في المباريات الأربع المقبلة يضمن التأهل كأول مجموعة بغض النظر عن نتائج المنافسين الآخرين.

- يمكن للزمالك أيضًا أن يتأهل إلى ربع نهائي البطولة في المركز الأول إذا فاز على جورماهيا وبترو أتلتيكو في القاهرة وتعادل مع بترو أتلتيكو خارج الأرض وفاز على نصر حسين داي، بشرط تعادل نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الجولة الخامسة

- في حالة تعادل جورماهيا ونصر حسين داي في الجولتين الثالثة والرابعة، وفوز الزمالك على بترو أتلتيكو في الجولتين فإن الزمالك سيتمكن من الوصول لصدارة المجموعة بفارق نقطة عن نصر حسين داي وهو ما يضمن للفريق سيناريو صدارة في المتناول بالفوز على جورماهيا في مصر ثم التعادل مع نصر حسين داي خارج الأرض.

وخلاص القول فإن الزمالك يحتاج إلى جمع 10 نقاط على أقل تقدير من أجل الحصول على صدارة المجموعة بشرط أن يكون لنتائج المنافسين معًا دور في ذلك، وفي المقابل فالفوز في كافة المباريات المقبلة يضمن التأهل دون النظر للمنافسين.