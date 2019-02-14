محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
عقد خالد الغندور مقدم البرامج الرياضية، مقارنة بين موقف الزمالك بمجموعات الكونفدرالية، مع الأهلي الموسم الماضي بدوري الأبطال.
وتعادل الزمالك أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، ليتذيل مجموعته برصيد نقطة وحيد، فيما تصدر الفريق الجزائري المجموعة بـ4 نقاط.
وقال الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور، إن الزمالك يمكنه التعويض في المباريات المقبلة، والصعود مثلما حقق الأهلي هذا الموسم الماضي بدوري الأبطال.
وكان الأهلي سقط الموسم الماضي بالخسارة أمام نكانا الزامبي والتعادل أمام الترجي في افتتاحية المجموعة، قبل أن يتمكن من الصعود والوصول للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الترجي.
وأضاف الغندور، أن الزمالك تعرض لمفاجأة أمام النجوم في الدور الأول وتعرض للهزيمة، ولكنه استطاع الحفاظ على الصدارة حتى الدور الثاني للمسابقة.
وأكد "بندق" أن الزمالك تعرض لمفاجأة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الأولى، حيث كان يمكنه تحقيق التعادل بكرة محمود عبدالمنعم "كهربا"، قبل أن يتلقى هدفا رابعا.
واختتم: "الزمالك كان يمكنه إحراز هدف ثاني أمام نصر حسين داي اليوم، كان من الممكن أن يغير شكل المباراة، ولكن تلقى الفريق هدفا في الدقيقة الأولى ليخرج متعادلاً".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: موقف الزمالك يشبه أهلي الموسم الماضي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.