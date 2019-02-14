خالد الغندور: موقف الزمالك يشبه أهلي الموسم الماضي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عقد خالد الغندور مقدم البرامج الرياضية، مقارنة بين موقف الزمالك بمجموعات الكونفدرالية، مع الأهلي الموسم الماضي بدوري الأبطال.

وتعادل الزمالك أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية، ليتذيل مجموعته برصيد نقطة وحيد، فيما تصدر الفريق الجزائري المجموعة بـ4 نقاط.

وقال الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور، إن الزمالك يمكنه التعويض في المباريات المقبلة، والصعود مثلما حقق الأهلي هذا الموسم الماضي بدوري الأبطال.

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وكان الأهلي سقط الموسم الماضي بالخسارة أمام نكانا الزامبي والتعادل أمام الترجي في افتتاحية المجموعة، قبل أن يتمكن من الصعود والوصول للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الترجي.

وأضاف الغندور، أن الزمالك تعرض لمفاجأة أمام النجوم في الدور الأول وتعرض للهزيمة، ولكنه استطاع الحفاظ على الصدارة حتى الدور الثاني للمسابقة.

وأكد "بندق" أن الزمالك تعرض لمفاجأة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الأولى، حيث كان يمكنه تحقيق التعادل بكرة محمود عبدالمنعم "كهربا"، قبل أن يتلقى هدفا رابعا.

واختتم: "الزمالك كان يمكنه إحراز هدف ثاني أمام نصر حسين داي اليوم، كان من الممكن أن يغير شكل المباراة، ولكن تلقى الفريق هدفا في الدقيقة الأولى ليخرج متعادلاً".