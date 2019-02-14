ريال مدريد يفلت من كمين أياكس ويضع قدما في دور الثمانية

وضع ريال مدريد الإسباني قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

ورغم الخسارة، كان أياكس ندا حقيقيا للفريق الملكي، وتمكن من تسجيل هدف في الشوط الأول لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي تم الاستعانة بها للمرة الأولى في البطولة خلال لقاءات دور الستة عشر، لتحسم خبرة لاعبي الريال الموقف لصالحهم في النهاية.

وواصل النجم الفرنسي كريم بنزيمه تألقه بعدما افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل النجم المغربي حكيم زيياش لمصلحة أياكس في الدقيقة 75.

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وأحرز ماركو أسينسيو هدف الفوز القاتل للريال في الدقيقة 87، ليمنح الفريق الملكي، الفائز باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، انتصاره السابع على التوالي على أياكس في مواجهاتهما الأوروبية.

وبات يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة، التي ستقام على ملعبه (سانتياجو برنابيو) من أجل المرور إلى دور الثمانية.

في المقابل، أصبح ينبغي على أياكس، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله أكثر من هدفين في لقاء العودة، من أجل الاستمرار في المسابقة.