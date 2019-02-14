الارشيف / اخبار الرياضه

توتنهام يقسو على دورتموند بثلاثية ويقترب من دور الثمانية

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

بات توتنهام هوتسبير الانجليزي على مشارف التأهل إلى دور الثمانية لبطولة لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم الفريق اللندني بهدف حمل توقيع نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 46.

Advertisements

وأضاف يان فيرتونخن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يحرز زميله فيرناندو يورينتي الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبات يكفي توتنهام الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بين الفريقين على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) معقل دورتموند في الخامس من آذار/مارس المقبل.

في المقابل، أصبح يتعين على دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني حاليا، الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل لتجنب خطر الخروج المبكر من البطولة، التي توج بها عام 1997.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يقسو على دورتموند بثلاثية ويقترب من دور الثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا