الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام نصر حسين داي ويتذيل مجموعته بالكونفدرالية

خطف نصر حسين داي تعادلًا قاتلًا أمام الزمالك بهدف لكل فريق خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية. وتحصل الزمالك على أول 3 نقاط في المجموعة، ليتساوى مع كل فرق المجموعة، عند نفس الرصيد، بعد فوز بترو ألتيكو الأنجولي، اليوم على جورماهيا الكيني بهدفين مقابل هدف. وسجل خالد بوطيب، هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 90، تمكن «فوزي يايا»، من إدراك هدف التعادل لـ«نصر حسين داي»، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضعها من تحت أقدام الحارس محمود جنش. وبهذا التعادل، ظل الزمالك متذيلًا لترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

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