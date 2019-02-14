بسيوني حكماً لمباراة الداخلية والجونة.. وعادل للمصري والمقاصة

عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن الأسبوع ال 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الداخلية والجونة : محمود بسيوني ويعاونه محمد محمود لطفي ونور سعيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد

عباس قابيل حكماً خامساً.المصري ومصر المقاصة : محمد عادل ويعاونه أحمد الفار وسيد نافع، وأحمد جمال حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكماً خامساً.